В Кремле оценили ущерб от шагов Литвы в отношении Калининградской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Москва примет решение судиться с Литвой, из-за действий которой Калининградская область понесла значительные убытки, необходимо будет взвесить все шаги.

При этом политик подчеркнул, что Федеральный центр помогает и продолжит полноформатно поддерживать калининградский регион.

«К Калининграду особое отношение. У него особенное положение в силу географии. Что касается судебных преследований, нужно все взвесить, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Литва усложнила выдачу транзитных документов для калининградцев, по которым существует возможность проехать территорию прибалтийского государства без получения Шенгенской визы.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны.