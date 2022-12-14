Эрдоган призвал начать работы по поставкам природного газа из Туркмении на западные рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал начать работы по поставкам природного газа из Туркмении в Европу. Об этом он сообщил во время встречи с главами Азербайджана и Туркмении Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым в Туркменбаши, передает ТАСС.

«Пора начинать работы по поставкам туркменского природного газа на западные рынки», — сказал Эрдоган.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет возобновить поставки туркменского газа в Европу в обход России и планирует обсудить эту тему на переговорах с лидерами Туркмении и Азербайджана.

Планируется, что газ будет доставляться в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора направляться в Турцию, а после — в Европу.

По данным агентства, реализация плана займет годы, но европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик.

До этого помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявлял, что сложившаяся на мировом топливном рынке конъюнктура является благоприятной для наращивания поставок газа из Туркмении в страны Евросоюза.