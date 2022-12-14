Аудитор Счетной палаты спрогнозировал уровень ВВП России в 2023 году

Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев рассказал газете «Ведомости», каким ожидается ВВП России в 2023 году.

Он допустил, что ВВП упадет на 1% в следующем году. Подобный сценарий, по мнению аудитора, не подразумевает стрессовых ситуаций для экономики.

Зайцев отмечает, что такой же прогноз представляет и Минэкономразвития. В то же время, по словам эксперта, потенциальные трудности непросто просчитать, так как они могут быть неэкономического характера.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что период адаптации российской экономики к санкционной политике западных стран продолжается, однако уже можно сказать, что негативные предсказания не реализовались.

Президент России Владимир Путин 9 декабря отметил, что ВВП страны в 2022 году, несмотря на прогнозы, понизится только на 2,9%.