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Зеленский попросил направить Украине 12 млрд евро на восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам международной конференции по поддержке украинского государства в Париже с просьбой выделить 12 млрд евро на восстановление объектов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро», — заявил Зеленский в видеообращении к участникам этой конференции.

Данная конференция состоялась во вторник, 13 декабря.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране потребуются «сотни миллиардов евро» на восстановление.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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