Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о замедлении инфляции в стране до 7,1% по итогам ноября

close
100%
Depositphotos

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Министерства труда США.

«Индекс потребительских цен, рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 7,1% за 12-месячный период, завершившийся в ноябре», — отметили в документе.

По данным ведомства, сейчас речь идет о том, что рост инфляции в стране замедлился. При этом ранее эксперты прогнозировали, что инфляция в стране по итогам ноября составит 7,5%.
В публикации также добавили, что в месячном выражении потребительские цены в ноябре выросли на 0,1%, после роста на 0,4% в октябре.

12 декабря министр финансов США Джанет Йеллен заявила о риске рецессии в американской экономике в 2023 году. Она полагает, что инфляция по итогам 2023 года будет гораздо ниже в сравнении с 2022-м, но для этого, по словам министра, не должно быть никакого непредвиденного шока.

До этого резидент США Джо Байден заявил, что данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев являются хорошими сигналами для общества и национальной экономики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть