В США заявили о замедлении инфляции в стране до 7,1% по итогам ноября

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 7,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Министерства труда США.

«Индекс потребительских цен, рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 7,1% за 12-месячный период, завершившийся в ноябре», — отметили в документе.

По данным ведомства, сейчас речь идет о том, что рост инфляции в стране замедлился. При этом ранее эксперты прогнозировали, что инфляция в стране по итогам ноября составит 7,5%.

В публикации также добавили, что в месячном выражении потребительские цены в ноябре выросли на 0,1%, после роста на 0,4% в октябре.

12 декабря министр финансов США Джанет Йеллен заявила о риске рецессии в американской экономике в 2023 году. Она полагает, что инфляция по итогам 2023 года будет гораздо ниже в сравнении с 2022-м, но для этого, по словам министра, не должно быть никакого непредвиденного шока.

До этого резидент США Джо Байден заявил, что данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев являются хорошими сигналами для общества и национальной экономики.