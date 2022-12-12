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Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг стран для инвестиций россиян в недвижимость

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Depositphotos

Первые три строчки рейтинга самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость заняли Турция, ОАЭ и Грузия. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования международного брокера недвижимости Tranio.

«В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)», — сказано в исследовании.

Кроме того, в первую десятку вошли Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия. Отмечается, что за январь — ноябрь 2022 года спрос россиян на недвижимость за границей вырос сильнее, чем в большинстве других стран СНГ — на 89%.

Выше интерес к приобретению иностранного жилья только в Молдавии — там за это время оформили вдвое больше покупок, чем в 2021 году ранее. На 43% и 44% увеличился спрос в Армении и Киргизии соответственно.

В первой половине октября аналитики портала Thailand-Real.Estate сообщили, что спрос россиян на покупку недвижимости стал рекордным по итогам сентября и увеличился до самого высокого уровня за последние четыре года.

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