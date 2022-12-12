19FortyFive: Россия и Запад начали битву за будущее финансовой системы мира

Обозреватель Роберт Фарли в статье для американского издания 19FortyFive написал, что Запад вступил в «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы мира.

Он отметил, что после начала спецоперации на Украине западные страны развернули антироссийскую кампанию, которая включала в себя беспрецедентные по масштабам санкции. Кроме того, автор упомянул о замороженных за рубежом валютных резервах России в $300 млрд.

Также ряд крупных российских банков был отключен от платежной системы SWIFT. Однако Москва предприняла шаги для защиты и укрепления нацвалюты и потребовала от иностранцев платить за нефть и газ рублями.

Фарли пишет и о недавних рестрикциях. В частности, о том, что страны G7, Евросоюза и Австралии ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Обозреватель приходит к выводу, что Запад и Россия вступили в «титаническую битву» за то, как в итоге будет выглядеть мировая финансовая система.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация по-американски уже окончена и началось строительство новой системы, которая не должна быть зависимой от Запада.