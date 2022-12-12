Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

19FortyFive: Россия и Запад начали битву за будущее финансовой системы мира

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Обозреватель Роберт Фарли в статье для американского издания 19FortyFive написал, что Запад вступил в «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы мира.

Он отметил, что после начала спецоперации на Украине западные страны развернули антироссийскую кампанию, которая включала в себя беспрецедентные по масштабам санкции. Кроме того, автор упомянул о замороженных за рубежом валютных резервах России в $300 млрд.

Также ряд крупных российских банков был отключен от платежной системы SWIFT. Однако Москва предприняла шаги для защиты и укрепления нацвалюты и потребовала от иностранцев платить за нефть и газ рублями.

Фарли пишет и о недавних рестрикциях. В частности, о том, что страны G7, Евросоюза и Австралии ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Обозреватель приходит к выводу, что Запад и Россия вступили в «титаническую битву» за то, как в итоге будет выглядеть мировая финансовая система.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация по-американски уже окончена и началось строительство новой системы, которая не должна быть зависимой от Запада.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть