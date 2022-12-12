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Ространснадзор предложил ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний в РФ

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Depositphotos

Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска иностранных авиаперевозчиков в Россию. Об этом пишет газета «Известия».

Ространснадзор считает необходимым ввод программы по оценке безопасности полетов зарубежных авиаперевозчиков по аналогии с другими странами.

Перед получением разрешения авиакомпании должны будут пройти аудит. Без этого рейсы и полеты на территории воздушного пространства Российской Федерации для иностранных перевозчиков должны быть запрещены.

Цель нововведений — контроль за деятельностью зарубежных перевозчиков и снижение числа авиационных инцидентов.

Также глава Ространснадзора Виктор Басаргин предложил Минтрансу наделить службу полномочиями по оценке безопасности иностранных авиакомпаний и выдачи им одобрений.

Ранее сообщалось, что правительство России в 2023 году продолжит поддержку отечественных авиакомпаний, выделив субсидии в размере 25,3 млрд руб. Программа, которая компенсирует траты авиаперевозчиков была запущена в апреле 2022 года. При этом, несмотря на ограничения со стороны недружественных стран, удалось сохранить перевозки пассажиров по маршрутам внутри России.

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