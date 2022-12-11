Профессор Ильинский спрогнозировал лишение ЕС промышленности уже в 2023 году

Энергетические проблемы, которые ожидают Европу в следующем году могут привести к тому, что Евросоюз (ЕС) может лишиться своей промышленности уже в 2023 году. Об этом ИА REGNUM заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

«Газопроводы «Северного потока» взорваны, и доступ Европы и ее промышленности к дешевому российскому газу окончательно отрезан. Другими словами, на следующую зиму европейцы точно останутся без газа и тепла, следовательно, и без европейской промышленности», — отметил Ильинский.

По его словам, запасы накопленного в этом году газа в Европе закончатся к весне. Однако если извлечение из хранилищ будет выше текущих показателей, то Европе не удастся закачать достаточно газа, чтобы обеспечить себя топливом на зиму 2023–2024 годов. При этом прогнозы на зиму в начале 2023 года такие, что погода будет достаточно холодной. Из-за этого ЕС, скорее всего, будет проблематично накопить достаточно газа к октябрю.

Он добавил, что пока сейчас Европа находится в лучшем положении, чем прогнозировалось первоначально на фоне принятия многочисленных энергетических санкций против России. Однако стоимость газа выросла многократно, что сразу же сказалось на конечных домохозяйствах, на которые легло бремя оплаты огромных платежей.

Ранее в воскресенье глава французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Франция самостоятельно разрушает свои промышленные предприятия, занимаясь закупками дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из США.