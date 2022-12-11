РБК: рейсы в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан стали самыми популярными среди россиян

Сервисы по продаже билетов подтвердили возросший спрос среди россиян на авиарейсы в ближнее зарубежье, популярными направлениями оказались Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Туту.ру» и OneTwoTrip.

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями полетов у соотечественников в 2022 году, говорится в данных «Туту.ру». Среди востребованных направлений Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

Выяснилось, что на Таджикистан приходится наибольшая доля пассажиров, вылетавших из РФ за границу в 2022 году (17,22%).

«Связана такая динамика с тем, что появилось больше прямых рейсов в страны ближнего зарубежья, а в Европу их доля, напротив, заметно сократилась», — отметили в сервисе.

Значительный спрос на полеты в страны ближнего зарубежья в нынешнем году наблюдали и в OneTwoTrip.

«Например, востребованность Таджикистана возросла более чем в четыре раза (доля заказов в 2021 году составляла 2,9%)», — обратили внимание в компании.

Поясняется, что чаще всего билеты на зарубежные направления приобретались в Армению с долей 18,4% и в Турцию с 14,6%.

Летом россиянам рассказывали, в какие страны можно улететь напрямую российскими авиакомпаниями.