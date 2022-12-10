Совет ЕС согласовал документы для выделения Киеву €18 млрд кредитов

Членам Совета Евросоюза удалось согласовать пакет документов, которые необходимы для того, чтобы в следующем году Киев мог получить кредитную поддержку в размере €18 млрд. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте законодательного органа ЕС.

Как утоняется в сообщении Совета, эта краткосрочная кредитная помощь предназначена для финансирования неотложных потребностей Украины, восстановления ее критической инфраструктуры и первоначальной поддержки страны на пути европейской интеграции.

«Кредитная сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году, составит 18 миллиардов евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период», — говорится в пресс-релизе.

Там же уточняется, что Европейский парламент сможет принять этот пакет документов на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза планируют повысить размер Европейского фонда мира (European Peace Facility) для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на €2 млрд.