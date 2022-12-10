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Представители МИД Турции и РФ обсудили выход российской агропродукции на рынки

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Yoruk Isik/Reuters

Заместитель главы МИД Турции Седат Онал и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Переговоры делегаций состоялись 8-9 декабря 2022 года в Стамбуле. В частности, стороны обсудили реализацию Стамбульского соглашения по зерну.

«Подчеркивалась важность продолжения этой инициативы, которая на сегодняшний день позволила отправить более 13 миллионов тонн зерна на мировые рынки через Черное море и облегчить экспорт российского зерна и удобрений», — отметили в МИД.

Кроме того, замминистры обсудили вопросы реформы ООН, ситуацию на Украине и в Сирии, механизм ООН по трансграничной гуманитарной помощи, а также обстановку в Ливии, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, отмечает внешнеполитическое ведомство.

Так называемая зерновая сделка была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля, она предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов Украины. Контроль за движением судов ведет Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, однако Москва заявляла, что это выполнено не было. В ООН заверяли, что ограничения будут сняты.

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