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Премьер Греции Мицотакис: Афины могут помочь Европе стать независимой от российского газа

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины давно ведут разведку месторождений углеводородов и могут помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, чрезвычайно важно прийти к соглашению на следующем совете министров сразу по трем обсуждаемым вопросам. Среди них: энергетическая солидарность, упрощение процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизмы ценовой коррекции (потолок цен).

Греческий премьер подчеркнул, что это необходимо, чтобы появилась возможность снизить стоимость на природный газ, как обещали сделать в течении многих месяцев.

«Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса, и в сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — добавил Мицотакис.

Ранее министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Франции Габриэль Атталь заявил, что власти государства работают над диверсификацией поставок энергоресурсов и планируют достичь энергетической независимости от России.

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