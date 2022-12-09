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Путин анонсировал скорый ответ России на введение потолка цен на нефть

Путин: скоро будет опубликован указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам своего визита в Киргизию, что скоро будет опубликован указ об ответных мерах Москвы на введение потолка цен на российскую нефть, передает ТАСС.

«Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», — сказал глава государства.

Как отметил Путин на этой пресс-конференции, РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен странами Запада.

Ранее глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть будут оформлены указом президента страны, который сейчас готовится.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

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