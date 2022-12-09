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Аналитик Юшков заявил, что цена на российскую нефть упала из-за снижения спроса

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Цена на российскую нефть снизилась из-за уменьшения спроса в виду перехода мира в фазу рецессии. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Brent дешевеет на опасениях того, что мировая экономика переходит в фазу глобальной рецессии, а значит, будет меньше производства, меньше перевозок и, соответственно, меньше потребность в топливе и спрос на нефть», — отметил Юшков.

По его словам, на снижение российской марки нефти повлияло также решение США по росту ключевой ставки. То есть российская нефть была привязана к Brent, которая на фоне роста ключевой ставки потеряла в цене.

Он добавил, что свою роль сыграло и введение предельных цен на нефть из России. То есть международные компании не будут перевозить российское топливо, если оно будет дороже установленного потолка.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен странами Запада. Российский лидер также отметил, что власти РФ подумают над возможностью при необходимости сократить добычу нефти, упомянув договоренность с ОПЕК+ по планке добычи.

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