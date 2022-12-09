Путин: решения по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном могут быть найдены

Президент России Владимир Путин заявил, что решения по газу между РФ, Казахстаном и Узбекистаном могут быть найдены. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке, передает ТАСС.

«Они точно могут быть найдены. Вот в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический», — сказал он.

Ранее Казахстан начал вести переговоры с «Газпромом» по поводу увеличения поставок газа. Об этом заявил глава минэнерго страны Болат Акчулаков во время Российской энергетической недели.

По его словам, конкретные объемы поставок будут зависеть от того, как быстро и широко будут реализовываться планы газификации Казахстана.

Он добавил, что сейчас перспективный объем поставок составляет 4 млрд кубометров газа с возможной перспективой увеличения до 10 млрд кубометров.

В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым заявил о необходимости по наращиванию темпов газификации в стране.