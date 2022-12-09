Путин заявил о «запредельной» инфляции в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы инфляция является «запредельной». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В ответ на вопрос журналиста о достаточно хорошей ситуации в российской экономике в условиях санкций Путин отметил, хотел бы, чтобы было лучше.

«Правда, когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но он 2,9%, — это, конечно, разница большая, и мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись», — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что в России есть экономический спад, однако ситуация лучше, чем во многих других странах «по целому ряду составляющих».

Ранее Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции.

Как отметил президент, спад ВВП РФ в 2022 году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

До этого глава государства заявлял, что ждет снижения уровня инфляции в начале будущего года.