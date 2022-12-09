В Госдуме рассказали, что механизм покупки жилья в рассрочку может быть разработан в ближайшее время

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал «Газете.Ru», что механизм покупки жилья в России в рассрочку должен быть проработан до декабря 2024 года. Но депутат выразил мнение, что органы власти с банковским и экспертным сообществом проработают детали механизма в самое ближайшее время. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов не исключил, что комитет может вернуться к этому вопросу в начале 2023 года.

Ранее «Известия» сообщили, что власти готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Рассрочку могут получить учителя, врачи, IT-работники, узкие специалистах в промышленности, считают в Госдуме. Проработкой механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

«Согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 гоа, данный механизм должен быть проработан до четвертого квартала 2024 года. Но, думаю, органы власти совместно с банковским и экспертным сообществом детали механизма проработают в самое ближайшее время», — рассказал Кошелев.

По его мнению, механизм рассрочки можно «отвязать» от банковских ставок и избежать многочисленных комиссий, что влияет на удорожание покупки.

«Отсутствие альтернативы ипотеке сейчас не стимулирует банки к повышению ее доступности. Мы неоднократно говорили, что нужен дифференцированный подход. Льготная ипотека должна быть только в тех субъектах, где повышенный спрос будет обеспечен предложением, чтобы не было высоких цен. Согласно официальной статистике, сегодня порядка 50% граждан не могут себе позволить приобрести жилье даже с ипотекой. Поэтому жилье в рассрочку станет эффективной поддержкой в первую очередь для семей с низкими доходами и таких категорий как учителя, врачи, узкие специалисты в промышленных отраслях», — объяснил Кошелев.

Председатель комитета Госдуме по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сказал «Газете.Ru», что для данных категорий граждан точно нужно сохранить возможность в ускоренном режиме получить свое жилье на более лояльных условиях.

«Потому что эти люди обеспечивают образование наших детей, сохраняют наше здоровье, продовольственную и информационную безопасность», — пояснил он.

Пахомов уточнил, что комитет по строительству и ЖКХ может вернуться к рассмотрению механизма рассрочки в 2023 году.

«В начале года можем вернуться к этой теме», — отметил Пахомов.