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Мантуров: завод Nissan в Петербурге возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа»

Мантуров: завод Nissan возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа» в 2023 году

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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет «АвтоВАЗ», производство будет начато в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Политик уточнил, что в настоящее время активы Nissan принадлежат ФГУП «НАМИ».

О том, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год.

В конце ноября президент России Владимир Путин разрешил «АвтоВАЗу» приобрести «РН банк», банк альянса Renault-Nissan.

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