Украинский бизнесмен Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал игрой в карты

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что свой первый капитал заработал, играя в карты. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«И вот чему я научился: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность выигрывать», — рассказал Ахметов.

Он подчеркнул, что в возрасте 20 лет играл в «подкидного дурака».

Информацию о том, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом, подтвердил украинский политик и бизнесмен Сергей Тарута. По его словам, Ахметов был одним из пяти или шести лучших игроков в карты на территории СССР.

Ранее Ахметов заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского против олигархов являются захватом власти на Украине, выдаваемым за реформу.

По словам Ахметова, отношения с бизнесом должны регулироваться «цивилизованным способом».

По его словам, ни в Штатах, ни в Евросоюзе не существует закона об «олигархах», который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке, но у них есть закон о лоббировании.