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Bloomberg: представители Турции обсудят с делегацией РФ скидку на газ более чем в 25%

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Strait Talk/YouTube

Представители Турции 9 декабря обсудят с делегацией России в Анкаре возможность получения скидки на газ более чем на 25%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, Турция хочет, чтобы скидка применялась не только к платежам в 2023 году, но и к некоторым операциям 2022 года.

Отмечается, что если Турция не договорится о скидке на желаемом уровне, она попросит отсрочки платежей до 2024 года.

Сделка с Россией поможет ослабить давление на турецкую лиру, которая подвержена высокой инфляции, а президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану — избежать повышения цен на электроэнергию и газ и тем самым повысить свою популярность в преддверии выборов в 2023 году, считает агентство.

В сентябре сообщалось, что Эрдоган намеревался запросить скидку на газ в 25% во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда Bloomberg отмечало, что турецкий лидер стремится к наиболее тесным финансовым связям с Россией в попытках стабилизировать проблемную экономику перед выборами в 2023 году.

Вице-премьер РФ Александр Новак также говорил о том, что Россия намерена нарастить поставки газа в Турцию, если страна увеличит его потребление.

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