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В «БКС Мир инвестиций» прокомментировали увеличение чистой прибыли Сбербанка за ноябрь

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Пресс-служба Сбера

Увеличение чистой прибыли российского финансового конгломерата Сбербанк за ноябрь на 22,7% в годовом выражении свидетельствует о позитивной тенденции, которая может привести к ускорению подъема ценных бумаг компании. Такое мнение выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После выхода банка в октябре на прибыльную траекторию рынок ждал подтверждения результатов, а акции подрастали на ожиданиях позитива. И Сбербанк не подвел — увеличение чистой прибыли за ноябрь следует рассматривать только со знаком плюс. Не исключается ускорение подъема бумаг при целевой цене на 2023 г. — 180 руб.», — сказал он.

Также, по словам Зельцера, кредитная организация адаптировалась к вызовам внешней среды. Кроме того, важно, что банк не использует послабления Банка России, а нормативы достаточности остаются в пределах.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» добавил, что еще один положительный момент заключается в контроле за расходами. Это улучшает параметры общей эффективности деятельности предприятия. «С таким темпом помесячных показателей по году возможен выход на планку 300 млрд. руб. по чистой прибыли», — заключил Зельцер.

Ранее 8 декабря пресс-служба Сбербанка сообщила, что кредитная организация в ноябре 2022 года нарастила чистую прибыль на 22,7% в годовом выражении, до 124,7 млрд руб. (в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета).

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