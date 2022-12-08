В проливах Турции находятся до десяти относящихся к Казахстану танкеров

В проливах Турции сейчас находятся от восьми до десяти перевозящих нефть танкеров, которые имеют отношение к Казахстану. Об этом заявил председатель правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев, слова которого приводит ТАСС.

Согласно приведенным им данным, всего был 21 танкер, в том числе шесть с нефтью компании «Тенгизшевройл».

«В целом мы оцениваем, что [там находятся] порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану», — указал Мирзагалиев, уточняя, что Казахстан при этом не несет убытков.

Ранее Bloomberg подсчитало, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти. По информации агентства, около 20 перевозчиков уже несколько дней ждут прохождения через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Уточняется, что все танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана.

Страховочные требования местные власти предъявляют к судам, следующим из черноморских портов России. При этом корабли с документами от российских страховщиков пропускали через турецкие воды, а суда с западным страховым покрытием подвергались задержке.