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Politico: в ЕС заложили «энергетическую бомбу» введением потолка цен на российскую нефть

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Евросоюз заложил «энергетическую бомбу», введя ограничение цен на российскую нефть. Об этом пишет обозреватель Politico Чарли Купер.

По словам журналиста, следующий пакет санкций от Евросоюза может нанести серьезный удар по поставкам энергоносителей из России и по мировым ценам в целом. Это может случиться, даже если в ближайшие недели на мировых нефтяных рынках не будет наблюдаться волатильности. При этом самой России введение потолка цен вряд ли сильно навредит.

«Несмотря на то, что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей на свою нефть, риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя», — пишет Купер.

Он также добавил, что в середине зимы в Евросоюзе может возникнуть дефицит дизельного топлива, так как регион получает 60% этого вида энергоносителя из России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что реакция РФ на потолок цен на нефть будет после анализа ситуации.

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