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В РАНХиГС заявили, что на выплату 13-й пенсии понадобились бы 600 млрд рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На выплату 13-й пенсии в России потребовалось бы около 600 млрд руб., но денег на такую помощь пенсионерам в бюджете не хватит. Так законопроект партии «Справедливая Россия — За правду» прокомментировал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок, написало агентство РИА Новости.

По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС, практика выплат 13-й пенсии есть в ряде западных стран, например в Италии, Польше, Венгрии. Ляшок считает, что ввести новую для России выплату можно было бы только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных перечислений.

Он отметил, что обеспечить 13-ю пенсию за счет страховых сборов с зарплат не представляется возможным, поскольку в 2022 году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии. Кроме того, власти предусмотрели резкий рост расходов на оборону и силовые структуры.

Ранее 6 декабря сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную думу законопроект о выплате дополнительной пенсии по старости с декабря 2022 года.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. В частности в документ заложили повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимума.

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