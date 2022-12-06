Аналитик «Циан» Попов рассказал, что квартиры в «арендных домах» обходятся на 30% дороже, чем в обычных

Снять квартиру в арендных домах, массовое строительство которых предложили в Госдуме, в настоящее время получится на 30-40% выше среднерыночной цены. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель компании «Циан.аналитика», которая занимается исследованиями рынка недвижимости, Алексей Попов. По его мнению, сделать жилье в арендных домах дешевле, чем в существующем жилом фонде, скорее всего, не получится.

«Этим попыткам -— запустить массовое строительство арендных домов — уже много лет. Пока фактическая реализация таких проектов приводила к тому, что появлялись пусть и достаточно качественные, но при этом единичные в региональном масштабе объекты, где ставки аренды на 30-40% выше средних уровней», — рассказал Попов.

По его словам, создать конкурентоспособную альтернативу предложениям на рынке аренды в советском жилом фонде и даже в новостройках комфорт-класса за счет арендных домов пока не получается.

«Чтобы проект строительства доходного дома оказывался интересным для застройщика (причем, почти во всех этих проектах присутствовала помимо коммерческого застройщика еще и госкорпорация), ему нужно работать в сегментах «комфорт-плюс», «бизнес» и выше. Сделать жилье в арендных домах дешевле, чем в существующем жилом фонде, скорее всего, не удастся», — резюмировал Попов.

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что сейчас около 11% россиян снимают квартиры.

«При этом финансовое положение населения непростое. Поэтому при прочих равных условиях граждане будут выбирать самые доступные варианты, то есть не арендные дома», — указал Щекин.

По его мнению, арендные квартиры можно ориентировать на более обеспеченную аудиторию, которая готова платить за съемное жилье несколько выше рынка при наличии разных «бонусов»: удачное расположение дома, дизайнерская отделка и консьерж-сервис.

Как ранее сообщали «Известия», в Госдуме предложили запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в Госдуму в начале 2023 года.