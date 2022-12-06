В приветствии участникам международного форума «Примаковские чтения», опубликованном на сайте Кремля, президент России Владимир Путин назвал Евразию локомотивом мирового экономического развития.

«Тема нынешних чтений — «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение» — представляется действительно актуально. Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития», — заявил Путин в приветственном слове.

По словам президента России, в евразийском пространстве формируются новые эффективные механизмы многостороннего сотрудничества. Путин напомнил, что сам Евгений Примаков, бывший глава правительства России и выдающийся дипломат, видел будущее мироустройство основанным на научном прогнозе и глубоком анализе объективных процессов.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что безопасность в восточной Европе и всей Евразии будет зависеть от исхода спецоперации на Украине и договоренностей по ее итогам.