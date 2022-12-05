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Министр нефти Индии заявил, что потолок цен на российскую нефть не повлияет на страну

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Индия не обеспокоена введением потолка цен в отношении российской нефти и планирует дальше покупать сырье у Москвы. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури в интервью порталу BQ Prime.

«Мы будем покупать нефть у того, у кого надо», — сказал Пури, добавив, что потолок цен окажет «нулевое» влияние на Индию.

Также министр сказал, что Нью-Дели на сегодняшний день покупает нефть у 39 стран мира, в том числе у Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и России. Закупки у Москвы до 24 февраля 2022 года составляли незначительную долю общего объема нефтяного импорта страны. Нью-Дели нарастил поставки после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее 5 декабря министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Евросоюз (ЕС) покупает в разы больше ископаемого топлива из России, чем большинство государств, и не имеет права требовать от Индии не делать то же самое.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин рассчитывает на поддержку со стороны Индии введения потолка цен на поставки российской сырой нефти.

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