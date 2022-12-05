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В Германии были не готовы к возможному прекращению поставок газа из России в 2021 году

Канцлер ФРГ Шольц: страна была не готова к прекращению поставок газа из России в 2021 году

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Bernadett Szabo/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году страна была не готова к возможному прекращению поставок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был «нет», — сказал Шольц.

Он добавил, что ответ был отрицательным, даже учитывая тот факт, что Германия могла попасть в «опасную зависимость» от поставок российского газа.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил о необходимости диалога с Россией для преодоления энергетического кризиса.

До этого депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт говорил, что введенные в отношении России санкции наносят вред, в первую очередь, немецкому бизнесу и простому народу, поскольку растут цены на большинство товаров и ухудшается уровень жизни.

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