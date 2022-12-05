Минфин РФ выплатил рублями купон по евробондам с погашением в 2025 году

Минфин РФ выполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, оплатив их в рублях, сообщает пресс-служба министерства.

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 г. № 394 <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2025 году в сумме 3,3 млрд рублей (эквивалент €50,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — отметили в ведомстве.

Россия выполнила свои обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг, подчеркнули в Минфине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке выплат по еврооблигациям, согласно которому обязательства РФ по еврооблигациям считаются выполненными, если они произведены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты на валютном рынке РФ в день выплат.