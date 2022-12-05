Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Times of India: введение потолка цен на нефть из России окажется бессмысленным

close
100%
Ana Maria Otero/AP

Введение потолка цен на российскую нефть и западные санкции бессмысленны и приведут лишь к негативным последствиям для экономик третьих стран. Об этом пишет газета «Times of India».

В статье говорится, что кампания по введению верхнего предела цен на российскую нефть планирует ослабить российскую армию, не спровоцировав скачка цен на нефть.

«Это потерпит неудачу», — сообщается в материале.

Подчеркивается, что «многие развивающиеся страны с формирующимся рынком пострадают от побочных последствий этой попытки».

«Санкции являются грубым инструментом, который в конечном итоге наносит ущерб странам, не имеющим отношения к проблеме, не достигая ни одной из основных целей западных стран, вводящих ограничения», — сказано в публикации.

По мнению авторов статьи, «использование Западом своего преимущества в мировой финансовой системе для ограничения морских поставок российской нефти в конечном результате нанесет ущерб такой стране, как Бангладеш, которая справилась с пандемией без серьезных экономических потрясений, но столкнулась с трудной ситуацией с платежным балансом из-за энергетического шока».

«Бессмысленность нынешнего потолка цен отражается в том, что украинское правительство считает, что оно просто не достигнет своей основной цели сдерживания России. Что хорошего в санкциях?» — подытоживается в материале.

Ранее стало известно, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть