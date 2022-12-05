Введение потолка цен на российскую нефть и западные санкции бессмысленны и приведут лишь к негативным последствиям для экономик третьих стран. Об этом пишет газета «Times of India».

В статье говорится, что кампания по введению верхнего предела цен на российскую нефть планирует ослабить российскую армию, не спровоцировав скачка цен на нефть.

«Это потерпит неудачу», — сообщается в материале.

Подчеркивается, что «многие развивающиеся страны с формирующимся рынком пострадают от побочных последствий этой попытки».

«Санкции являются грубым инструментом, который в конечном итоге наносит ущерб странам, не имеющим отношения к проблеме, не достигая ни одной из основных целей западных стран, вводящих ограничения», — сказано в публикации.

По мнению авторов статьи, «использование Западом своего преимущества в мировой финансовой системе для ограничения морских поставок российской нефти в конечном результате нанесет ущерб такой стране, как Бангладеш, которая справилась с пандемией без серьезных экономических потрясений, но столкнулась с трудной ситуацией с платежным балансом из-за энергетического шока».

«Бессмысленность нынешнего потолка цен отражается в том, что украинское правительство считает, что оно просто не достигнет своей основной цели сдерживания России. Что хорошего в санкциях?» — подытоживается в материале.

Ранее стало известно, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.