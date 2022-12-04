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ТАСС: мониторинг ОПЕК+ не обсуждал потолок цен на нефть из России

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Dado Ruvic/Reuters

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на 4 декабря не поднимал на обсуждение введение потолка цен на российскую нефть, передает ТАСС, ссылаясь на источник в одной из делегаций.

«Нет», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что страны Большой семерки и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, ограничивающим цены на нефть.

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