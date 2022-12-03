Глава МИД Венгрии Сийярто: потолок цен на нефть из России навредит экономике Европы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем, нанесет ущерб европейской экономике.

«Европейский союз вводит предельную цену на нефть. Но Брюсселю пора понять, что подобные меры больше всего вредят европейской экономике», — написал он.

По словам Сийярто, Европе нужно увеличить количество источников энергии, так как это приведет к снижению цен, а не ограничивать цену на нефть из РФ.

Как подчеркнул министр, Венгрия в результате переговоров о потолке цен добилась цели и была «освобождена» от лимита цен на нефть.

3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

В первой половине октября президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.