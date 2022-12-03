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Илон Маск сообщил о произошедшем в штаб-квартире Twitter пожаре

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о небольшом возгорании в штаб-квартире компании Twitter на этой неделе. Об инциденте миллиардер написал на своей странице в социальной сети.

«Кстати, на этой неделе в штаб-квартире Twitter был небольшой пожар! Все здание было эвакуировано», — сообщил Маск.

По словам бизнесмена, в здании загорелся электрошкаф.

Владелец Илон Маск разместил на своей странице в соцсети ссылку на публикацию журналиста Мэтта Таибби, в которой тот привел доказательства сокрытия Twitter скандальной истории с сыном президента США Джо Байдена Хантера.

Речь идет о том, что в ноутбуке Хантера якобы была найдена переписка с главой украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, когда Хантер-младший еще был членом совета директоров организации.

До этого миллиардер заявлял, что в самое ближайшее время он опубликует документы, связанные с ситуацией в Twitter из-за скандала с ноутбуком Хантера Байдена.

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