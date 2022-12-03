Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

G7 и Австралия не исключили корректировку предельной цены российской нефти

close
100%
Global Look Press

Страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия планирует внимательно следить за эффективностью политики «ценового предела» на российскую нефть и не исключили возможности корректировок предельной стоимости по мере необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении коалиции, опубликованном на сайте американского Минфина.

«Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости», — сказано в сообщении.

Также в заявлении указывается, что при рассмотрении возможности корректировок коалиция собирается принимать во внимание разные факторы, которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования между странами, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие этой политики на государства-участницы коалиции и других международных партнеров, включая страны со средним и низким уровнями дохода.

2 декабря стало известно, что «Большая семерка» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть