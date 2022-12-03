G7 и Австралия не исключили корректировку предельной цены российской нефти

Страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия планирует внимательно следить за эффективностью политики «ценового предела» на российскую нефть и не исключили возможности корректировок предельной стоимости по мере необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении коалиции, опубликованном на сайте американского Минфина.

«Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости», — сказано в сообщении.

Также в заявлении указывается, что при рассмотрении возможности корректировок коалиция собирается принимать во внимание разные факторы, которые могут включать эффективность данной политики, степень ее соблюдения и согласования между странами, динамику развития рынка, а также потенциальное воздействие этой политики на государства-участницы коалиции и других международных партнеров, включая страны со средним и низким уровнями дохода.

2 декабря стало известно, что «Большая семерка» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.