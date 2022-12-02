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The Guardian: суд Хорватии разрешил продажу на аукционе арестованной яхты Виктора Медведчука

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СБУ

Издание The Guardian утверждает, что суд Хорватии постановил, что яхта Royal Romance, принадлежащая бизнесмену Виктору Медведчуку, должна быть передана Украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое продаст его на аукционе.

В публикации отмечается, что АРМА таким образом сохранит экономическую стоимость яхты, которая оценивается в $200 млн.

Издание подчеркивает, что это будет первая подобная продажа от имени народа Украины с тех пор, как государства Запада ввели ограничения на активы сотен олигархов после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Ранее агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины подтвердило факт обыска и ареста яхты украинского оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука в Хорватии. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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