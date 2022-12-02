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Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что в России не будут запрещать работу зарубежных зернотрейдеров

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Зарубежные зерновые трейдеры продолжат работу на российском рынке. В стране не будут созданы барьеры, препятствующие их виду деятельности, приводит слова главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Дмитрия Патрушева «Интерфакс».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить работу таких компаний на российском зерновом рынке. В частности, предлагалось запретить компаниям, принадлежащим лицам, связанным с так называемыми «недружественными» государствами, совершать сделки с зерном и масличными культурами внутри России для последующего экспорта.

«Мы эту тему прорабатывали и позиция единая — мы выгонять никого не будем. Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем», — заявил Патрушев.

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по состоянию на начало последнего месяца осени в стране собрали рекордные 150 млн тонн урожая зерна. На тот момент уборка подходила к концу почти во всех регионах страны.

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