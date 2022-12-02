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Вице-премьер Новак назвал «театром абсурда» планы Польши купить 3 миллиона тонн нефти у РФ

Новак назвал «театром абсурда» план Польши о закупке 3 млн тонн нефти у России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак назвал «театром абсурда» ситуацию с информацией о том, что Польша подала заявку на поставки трех млн тонн нефти из РФ в следующем году, несмотря на ранее озвученные планы отказаться от таких закупок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда», — сказал он журналистам.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в польской нефтяной компании писала, что крупнейший нефтепереработчик в Польше Orlen может продолжить закупки российской нефти в следующем году по северной ветке трубопровода «Дружба».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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