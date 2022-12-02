«Ъ»: американский бренд Pampers уступил лидерство в продажах подгузникам российских ретейлеров

Американский бренд подгузников Pampers уступил лидирующую позицию на российском рынке продукции местных ретейлеров, которая в большинстве своем производится в Китае. Американские подгузники потеснили собственные торговые марки (СТМ) сети «Магнит» — «Каспер» и NaNi, а также «Ленты» и X5 Group сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные продовольственных сетей «Магнита» и «Ленты».

«Собственные марки подгузников сети «Магнит» — «Каспер» и NaNi по доле продаж впервые опередили бренд Pampers американской Procter & Gamble (P&G). Доля продаж подгузников СТМ достигла 40%», — говорится в материале.

Наиболее серьезное увеличение продаж подгузников СТМ зафиксировали в «Ленте» — там их продажи с начала 2022 года выросли на 70%, в «Магните» этот показатель (рост в общих продажах) составил 16%. Увеличение продаж российских марок подгузников зафиксировали и в X5 Group, куда входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». По данным компании NielsenIQ, СТМ подгузников розничных сетей вышли на первое место по продажам в денежном выражении с долей более 30%, уточняется в статье.

17 марта заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что запасов прокладок и подгузников на российском рынке хватит на два-три месяца. В России в данной сфере работают более 15 заводов.