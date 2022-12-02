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Глава Всемирного Банка заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут

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Wikimedia Commons

Глава Всемирного Банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут до критических значений, сообщает Reuters.

«Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют», — заявил Малпасс на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

Он добавил, что через Всемирный Банк Украина уже получила $18 млрд, которые, в основном, были выделены Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в качестве компенсации направить Украине замороженные €300 млрд резервов российского Центрального банка.

Она оценила ущерб, «понесенный Украиной», в €600 млрд.

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