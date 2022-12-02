Глава Всемирного Банка заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут

Глава Всемирного Банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут до критических значений, сообщает Reuters.

«Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют», — заявил Малпасс на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

Он добавил, что через Всемирный Банк Украина уже получила $18 млрд, которые, в основном, были выделены Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в качестве компенсации направить Украине замороженные €300 млрд резервов российского Центрального банка.

Она оценила ущерб, «понесенный Украиной», в €600 млрд.