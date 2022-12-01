СМИ: семь стран Евросоюза назвали план ЕК по потолку цены на газ неэффективным

Семь стран Европейского союза, в том числе Бельгия, Италия и Греция выступили за динамичный потолок цены на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что семь государств ЕС назвали план Еврокомиссии по потолку цен на газ неэффективным.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейская комиссия предложила 27 странам Европейского союза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. По данным источников, на которые ссылается издание, высокопоставленные официальные лица стран-членов Европейского союза начали обсуждение этого предложения.

До этого источник в Брюсселе рассказал, что ЕС собирается установить потолок цен на нефть из России на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии понизить его. По его словам, в случае, если государства Европейского союза не смогут уладить разногласия по этому вопросу, ЕК не отодвинет предельный срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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