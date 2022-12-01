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Турция установила на глубине более 2 тыс. метров в море большой резервуар для газа

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Murad Sezer/Reuters

Турция установила на глубине 2,2 тыс. метров в море 280-тонный резервуар, он начнет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Операция по установке масштабного резервуара в акватории длилась 20 часов.

«Черноморский газ стал немного ближе к суше. 280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен...», — пояснили в СМИ.

Как добавляется, монтаж резервуара для газа осуществлялся «с точностью хирурга».

При этом работа бригад турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на газовом месторождении Сакарья идет почти в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что Турция захотела снизить зависимость от импортного газа после освоения черноморских месторождений. Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%.

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