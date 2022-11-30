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Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в «Яндекс»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход покинувшего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в российский «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС.

Также спикер Совфеда пожелала Кудрину удачи на новой работе в «Яндексе».

Кроме того, Матвиенко после голосования выразила надежду, что после перехода Кудрина на новую работу заявления верхней палаты парламента станут чаще попадать в топ «Яндекса».

Официального подтверждения, что Кудрин продолжит работу в «Яндексе», пока нет.

Сам он писал, что рассчитывает продолжить карьеру, работая в больших проектах. В государственном секторе Кудрин, по его словам, проработал около 25 лет.

Ранее экономист Никита Масленников высоко оценил работу Кудрина на посту главы Счетной палаты РФ. Он добавил, что заделом, созданным Кудриным, его преемник может пользоваться еще год-два.

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