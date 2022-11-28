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Офис генсека ООН анонсировал отправку судна с российскими удобрениями из Нидерландов

Офис генсека ООН: судно с российскими удобрениями отправится в Малави в течение 48 часов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что выход судна с грузом российских удобрений из порта в Нидерландах в Малави ожидается в ближайшие 48 часов. Его слова на брифинге в связи с отменой российско-американских контактов по ДСНВ передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что движение начнется примерно в следующие 48 часов. Как только это произойдет, мы сообщим», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия находится в контакте с генсеком ООН Антониу Гутерришем по задачам разблокирования удобрений.

До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что в портах стран Европы под арестом находится до 280 тыс. тонн минеральных удобрений из России.

Как отмечал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков, разблокировка бесплатного российского зерна поможет купировать вспышки голода в ряде стран.

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон также говорил, что поставки российских удобрений в Африку через Европу должны начаться в ближайшие недели.

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