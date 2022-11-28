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Чистая прибыль крупнейших МФК выросла на 30% с января по сентябрь 2022 года

Рынок микрофинансов в России может вырасти на 10-15% по итогам 2022 года

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Крупнейшие микрофинансовые компании (МФК) в период с января по сентябрь 2022 года нарастили чистую прибыль на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проанализированные данные отчетности по РСБУ 30 крупнейших МФК.

Общая чистая прибыль МФК за девять месяцев составила 10,26 млрд рублей, увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд рублей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что ведущие компании на рынке справляются с кризисом из-за высоких рыночных позиций и узнаваемости бренда, привлекая и удерживая клиентов. Кроме того, в то время как банки ужесточали условия необеспеченного кредитования, спрос на заемные средства только рос. Кроме того, в самих МФК поделились, что ожидают роста рынка по итогам года на 10-15%.

Аналитики посчитали, что рентабельность отрасли будет зависеть от скорости и масштаба вызревания кредитных рисков. Сложные внешние условия и экономические риски могут стать источником убытков и проблем в отрасли. Кроме того, часть компаний может покинуть рынок в следующем году, в частности из-за ужесточения правил, согласно которым предельная ставка по займам снижается с 1% до 0,8% в день.

18 сентября РИА «Новости», ссылаясь на исследование экосистемы Unicom сообщали, что средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе смогла достичь рекордного показателя в 24,8 тыс. рублей.

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