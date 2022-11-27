Цены на авиабилеты в Египет на зиму снизились на 67%, в Турцию — на 47%

Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на предстоящий зимний период снизилась на 66,5%, в Турцию — на 46,7% относительно осени 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в Хургаду: авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью. Почти в половину упала стоимость билетов в Стамбул (минус 46,7%)», — сообщили аналитики сервиса.

Уточняется, что полет до Хургады (в одну сторону) в среднем обойдется 32 тыс. руб., до Стамбула — 18,1 тыс.руб.

Кроме того, снизилась цена на билеты в израильский Тель-Авив, (-45,5%, до 30,2 тыс. руб.), грузинский Тбилиси (-32,9%, до 29,5 тыс. руб.), киргизский Бишкек (-23%, до 15,3 тыс. руб.). До столицы Мальдив Мале можно долететь за 57,5 тыс. руб. В данном случае стоимость сократилась на 21,8%.

Ранее 27 ноября кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, планирующим отправиться за границу на новогодние праздники, приобретать валюту до 5 декабря, чтобы купить ее по наиболее выгодному курсу.