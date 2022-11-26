Минфин введет специальный порядок для бюджетов вошедших в состав России регионов

Министерство финансов России разработало специальный порядок утверждения проектов бюджетов и их исполнение на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом написало издание РБК со ссылкой на содержание проекта постановления правительства.

Отмечается, что документ рассчитан на 2023 — 2025 годы. Его уже представили на обсуждение в кабмин. Среди основных нововведений — сокращение сроков планирования бюджета (один год вместо трех), выдача наличных денег через полевые учреждения Банка России и Промсвязьбанка.

Кроме того, новые субъекты отнесут к высокодотационным (для них уровень дотаций превышает 40% собственных доходов).

По словам младшего директора по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяны Тирских, новшества характерны для переходного периода и формирования бюджетного процесса в этих регионах, поскольку встраивание их в существующий бюджетный процесс займет время.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав страны ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. До 1 января 2026 года в четырех регионах действует переходный период.