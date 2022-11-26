Эксперт ИЭФ посчитал включение «Сахалина-1» в потолок цены на нефть выбором Токио

Отказ предоставить «Сахалину — 1» исключения в механизме предельных цен на нефть и нефтепродукты из РФ, скорее всего, был выборов Японии, считает замглавного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение Соединенных Штатов по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для «Сахалина — 1» — это почти наверняка выбор японской стороны», — считает эксперт.

По его словам, японские власти считают, что не понадобятся в период действия ограничений поставок с «Сахалин — 1».

Белогорьев подчеркнул, что Япония резко сократила закупки российской нефти, при этом в июне, а также в сентябре и октябре импорт вовсе не производился.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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