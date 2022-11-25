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Силуанов: Запад введением санкций сам нарушает правила рыночной экономики

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны, вводя санкции, сами нарушают правила рыночной экономики. Об этом министр рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что прежде чем судить о рыночности или нерыночности экономики — нужно смотреть на решения, которые принимают страны в отношении других, в частности в отношении России, когда замораживаются ее активы и торговые отношения.

«Это разве является рыночными методами работы в рамках той же самой организации ВТО, в которую мы все входим? Конечно, нет», — отметил Силуанов.

Министр назвал апофеозом «рыночных правил и принципов взаимоотношений» обсуждения по ограничению цен на сырьевые товары на мировых рынках. Силуанов подчеркнул, что экономические законы не обмануть, и если где-то вводят ограничения, то стоит ожидать и реакции на стоимость этих товаров.

«Поэтому те, кто говорят о нерыночности российской экономики, пусть сначала посмотрят на себя, и на те инициативы, с которыми они выступают», — подчеркнул глава министерства.

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против России масштабные санкции и продолжают вводить до сих пор. Одни эксперты высказывают мнение, что российская экономика выдержала испытания, другие — что худшее еще впереди.

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Санкции против России
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