Глава Минфина Силуанов заявил, что экономику России нельзя назвать нерыночной

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российскую экономику нельзя называть нерыночной, поскольку государство вмешивается в нее не больше, чем в западных странах. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министерство торговли США сообщало, что Соединенные Штаты больше не будут считать РФ страной с рыночной экономикой в рамках своих антидемпинговых процессов.

По мнению Силуанова, такое решения является «чисто политизированным», и в России нет «никакой нерыночной экономики».

«И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах. Мы действительно, как и западные страны, если говорить о пандемии коронавируса, оказываем поддержку отраслям экономики — точно так же делали и другие страны», — заявил министр.

По словам Силуанова, в нынешних условиях государство поддерживает отдельные секторы экономики и делает это на «абсолютно рыночных основаниях, с учетом тех лучших практик, которые существуют в мире».

Ранее заместитель руководителя Министерства экономического развития РФ Владимир Ильичев заявлял, что Россия готова начать процедуру оспаривания напрямую в ВТО признания ее экономики нерыночной со стороны США.